Sahel: la pandemia di Covid-19 aggrava la situazione in una regione già in preda a calamità e insicurezza (7)

- In risposta alla pandemia, la Fao ha individuato come priorità quella di salvaguardare e mantenere la sua attuale risposta di emergenza, in particolare le attività a sostegno dell'imminente campagna agricola, che tuttavia è finanziata solo al 20 per cento. Per questo, ha aggiunto il funzionario, “esortiamo donatori e partner a garantire che le emergenze in corso, oltre al Covid-19, non vengano dimenticate”. In risposta all’emergenza, la Fao ha raccolto informazioni e condotto analisi, a livello regionale e nazionale, sulle probabili conseguenze della pandemia sull'agricoltura e sulla sicurezza alimentare, che andranno ad alimentare una struttura di dati globale. A breve termine, le priorità sono sostenere le famiglie vulnerabili colpite da Covid-19 per accedere a cibo adeguato; assicurare che i pastori abbiano cibo e acqua durante l'attuale stagione secca e che gli agricoltori abbiano semi per iniziare a piantare; assicurare la protezione sociale durante la stagione magra; mantenere funzionali i mercati e le catene del valore in modo che le persone possano acquistare il cibo di cui hanno bisogno e a prezzi adeguati. (segue) (Res)