Sahel: la pandemia di Covid-19 aggrava la situazione in una regione già in preda a calamità e insicurezza (8)

- A lanciare l’allarme sulla situazione nel Sahel, questa volta da un punto di vista della sicurezza, era stato in precedenza l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), chiedendo una maggiore protezione delle persone coinvolte nelle violenze derivanti dalla ripresa delle operazioni militari contro i gruppi armati nella regione del Sahel e nel lago Ciad, in Africa occidentale. Migliaia di persone, si legge in un comunicato dell’agenzia Onu, sono fuggite quotidianamente dalle proprie case e dai villaggi a partire dal 29 marzo, quando le forze di sicurezza di Niger, Ciad, Nigeria e Camerun hanno lanciato un'operazione di repressione dei gruppi armati responsabili di attacchi lungo le regioni frontaliere ai danni di civili e militari dei paesi citati. “La sicurezza delle popolazioni sfollate e delle loro comunità di accoglienza deve costituire una priorità per tutte le parti in conflitto”, ha dichiarato Aissatou Ndiaye, vice direttrice dell'Ufficio dell'Unhcr per l'Africa occidentale e centrale. “Nelle regioni del Sahel e del bacino del lago Ciad, sono troppi i civili ad aver già pagato un prezzo elevato e non devono patire ulteriori sofferenze”, ha aggiunto. (segue) (Res)