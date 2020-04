Sahel: la pandemia di Covid-19 aggrava la situazione in una regione già in preda a calamità e insicurezza (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi 50 mila persone, tra cui migliaia di donne, bambini e anziani, sono state sfollate nella regione quest'anno, comprese le 25 mila costrette alla fuga dopo l'avvio dell'offensiva antijihadista. Quest'ultima è stata lanciata dall'esercito del Ciad ed il supporto degli altri paesi con il nome “Ira di Boma”, dal nome di una base militare ciadiana vittima di un attacco jihadista lo scorso mese, nel quale sono morti 92 militari. Attacchi e contrattacchi che hanno portato da un lato le autorità di N'Djamena a dichiarare i dipartimenti di Fouli e di Kaya zona di guerra a tutti gli effetti, dall'altro le forze dei paesi membri dell'alleanza G5 Sahel a sollecitare proprio a N'Djamena l'invio dei 500 militari promessi in passato a sostegno della lotta antijihadista nell'area di confine tra Mali, Niger e Burkina Faso, anch'essa fortemente colpita dagli attacchi terroristici. Inoltre, ricordano le agenzie Onu, più di 4 mila persone sono state sfollate a causa dei combattimenti scoppiati all'inizio del mese nella regione di Tillaberi, in Niger, mentre a centinaia hanno varcato i confini per mettersi in salvo in diverse aree del Mali nelle quali vigono già situazioni di pericolo. “Attacchi e contrattacchi stanno costantemente spingendo le popolazioni che vivono a ridosso delle aree di frontiera in condizioni di miseria sempre più profonda e rischiano di vanificare qualunque progresso conseguito nel processo di rafforzamento della loro resilienza”, ha aggiunto Aissatou Ndiaye. Altre 6 mila persone, inoltre, sono fuggite dal Niger al Mali andando a unirsi agli almeno 10 mila maliani sfollati all'interno del proprio paese a causa della serie di rivolte che hanno flagellato la regione del Sahel da gennaio 2020. (segue) (Res)