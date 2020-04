Sahel: la pandemia di Covid-19 aggrava la situazione in una regione già in preda a calamità e insicurezza (10)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Niger, nel primo trimestre del 2020, Unhcr e partner hanno registrato 191 incidenti e 549 vittime in un raggio di 50 chilometri dalle frontiere. Gli incidenti includono attacchi, omicidi, rapimenti, furti ed estorsioni, nonché casi di violenza sessuale e di genere. L'agenzia, prosegue la nota, richiama i governi a rispettare gli obblighi internazionali e a onorare gli impegni assunti durante i dialoghi regionali di alto livello tenutisi l'anno scorso ad Abuja e a Bamako. In quell'occasione gli Stati hanno rinnovato l'impegno a proteggere i civili per evitare che cadano vittime delle operazioni antiterrorismo. L'Unhcr è pronta a supportare gli sforzi profusi a livello regionale per mantenere la natura civile e umanitaria dell'asilo e agevolare l'accesso degli aiuti e continua a collaborare con le autorità per individuare una località sicura presso cui trasferire le persone. Per molti anni, conflitti armati e violenze hanno messo a dura prova sia la regione del Sahel sia quella del lago Ciad. Dal punto di vista umanitario la situazione è estremamente drammatica e l'accesso a tutta l'area è limitato. Circa 3,8 milioni di persone sono sfollate all'interno di entrambe le regioni e 270 mila vivono nei paesi limitrofi in qualità di rifugiati. (Res)