Romania: Difensore civico, preoccupazione per diminuzione della libertà di espressione

- Il Difensore civico della Romania ha espresso la sua preoccupazione per la diminuzione della libertà di espressione nel paese e ha sollecitato chiarimenti da parte del Gruppo di comunicazione strategica creato presso il governo per la gestione dell'attuale crisi sanitaria. Lo riferisce l'agenzia di stampa romena "Agerpres". Questo accade dopo che più siti internet sono stati chiusi, in quanto accusati di aver trasmesso notizie false sulla pandemia di COVID-19, che avrebbero potuto creare panico tra la popolazione. Il Difensore civico precisa che, né il decreto sulla dichiarazione dello stato di emergenza, né quello sulla proroga di tale misura, prevede la libertà di espressione tra i diritti la cui esercitazione potrebbe essere sospesa in questo periodo. La chiusura dei siti è stata decisa dall'Agenzia nazionale per la gestione e la regolamentazione delle comunicazioni (Ancom) in base al decreto presidenziale sulla proroga dello stato di emergenza e in seguito alla proposta fatta del Gruppo di comunicazione strategica. (Rob)