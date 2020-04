Coronavirus: Mollicone (Fd'I), soddisfazione per credito imposta carta e fondi editoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il settore editoriale è allo stremo vanno garantite misure straordinarie ora, e riformata l'infrastruttura pubblica di sostegno a giornali, edicole e operatori dell'informazione per il futuro". Lo ha affermato il deputato di Fratelli d'Italia Federico Mollicone, capogruppo in commissione Editoria e responsabile Innovazione del partito, nel corso dell'audizione del sottosegretario Martella sulle iniziative di competenza nel corso dell'emergenza Covid-19. Mollicone ha aggiunto: "Il sottosegretario ha garantito alcune delle misure proposte da Fd'I, fra cui un credito d’imposta per l’acquisto della carta, un regime fiscale di forfetizzazione delle rese, una riforma - senza oneri per lo Stato - della pubblicità degli avvisi legali, rendendoli obbligatori, e interventi per le emittenti radiofoniche locali. Esprimiamo soddisfazione per la conferma ottenuta da Martella, voluto da Fd'I in audizione, sulla presenza di queste misure nel prossimo provvedimento: la consideriamo una vittoria di Fd'I e di tutte quelle forze politiche hanno, con la commissione VII, fatto valere il ruolo del parlamento.(Ren)