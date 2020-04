Coronavirus: Casellati richiama senatori, in Aula non abbassare guardia su distanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Senato Elisabetta Casellati richiama i senatori, invitandoli a rispettare la distanza di sicurezza stabilita dalle norme anti-coronavirus e a non creare assembramenti in Aula. "Ringraziando il cielo, qui al Senato non ci sono casi perché fino ad oggi tutti, con grande senso di responsabilità, abbiamo rispettato queste misure. Vi pregherei di farlo ancora e di non abbassare la guardia. Non è il momento di abbassare la guardia", ha affermato Casellati durante la discussione generale sul Def e sullo scostamento di Bilancio. (Rin)