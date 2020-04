Coronavirus: Pd umbro, dalla Regione basta con lo scaricabarile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La presidente Tesei preferisce dedicarsi alla propaganda, parlando di bavaglio alle Regioni, e allo scaricabarile sul governo, invece di esercitare la propria autonomia e utilizzare il proprio spazio di manovra". Lo ha dichiarato in una nota il gruppo Pd umbro che ha tuonato: "Il presidente continua a criticare l’esecutivo per le mancate aperture, quando potrebbe autonomamente attivarsi per agevolare la ripresa autorizzando specifiche attività, come dimostrano le iniziative messe in campo da molte regioni italiane, tra cui la Toscana, la Liguria, la Sicilia e la Puglia”. E ancora: "A tal proposito non possiamo che rilevare come l’approvazione delle stesse proposte che avevamo avanzato per alcuni settori, come ad esempio i servizi ristorativi di asporto, o sulla toelettatura degli animali, siano state fatte proprie dalle forze di maggioranza della città capoluogo di Perugia e rilanciate come necessarie ed urgenti anche nei confronti della Regione stessa”. (segue) (Ren)