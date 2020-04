Coronavirus: Pd umbro, dalla Regione basta con lo scaricabarile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i consiglieri regionali umbri del Pd: "Occorre, dunque, a maggior ragione, che la giunta regionale si interroghi su questi fatti e promuova un confronto libero da pregiudizi e da condizionamenti propagandistici e faccia la sua parte. Tenendo conto inoltre dello stesso principio di precauzione e proporzionalità adottato in tante altre Regioni italiane. Considerati i livelli diffusione del contagio tra i più bassi del Paese, sembra ragionevole poter pensare a singoli provvedimenti. Ci riferiamo ad atti che ridiano ossigeno a pezzi di economia e a piccole libertà individuali senza mettere in discussione la sicurezza personale e collettiva". Quindi la conclusione: "Anche su questi temi che altrove, come dimostrano i fatti vengono ascoltati ed accolti, siamo pronti al confronto e alla collaborazione”. (Ren)