Usa: l’economia si contrae per la prima volta dal 2014, Pil in calo del 4,8 per cento

- Nel primo trimestre 2020 l’economia degli Stati Uniti si è contratta per la prima volta da sei anni a questa parte, con il prodotto interno lordo in calo del 4,8 per cento. Lo riporta l’Ufficio di analisi economica (Bea) del dipartimento del Commercio. Si tratta della prima contrazione registrata dal 2014, la peggiore dal quarto trimestre del 2008. La spesa dei consumatori, prima voce del Pil statunitense, è calata del 7,6 per cento su base annuale, il crollo più pesante registrato dal 1980. Numeri naturalmente legati agli effetti economici negativi della pandemia di coronavirus, con gli Stati Uniti che costituiscono attualmente di gran lunga il paese al mondo più colpito. Proprio ieri è stato superato il milione dei contagi. Nonostante alcuni Stati – in particolare al sud – abbiano già iniziato a riaprire le attività economiche, le autorità Usa prevedono un’ulteriore contrazione del Pil nel trimestre in corso. (Nys)