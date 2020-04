Ungheria-Ue: Jourova, legge d'emergenza non solleva ragioni per procedura d'infrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge di emergenza introdotta dal governo ungherese del premier Viktor Orban non solleva ragioni per lanciare procedure di infrazione per il momento. Lo ha detto la vicepresidente della Commissione europea, Vera Jourova. "L'emergenza in Ungheria ha attirato molta attenzione. Quando si legge la legge, questa in sé non solleva ragioni per lanciare procedure di infrazione per il momento", ha detto. "Dico per il momento perché stiamo valutando come il governo sta usando i poteri molto discrezionali che ha, specie sui decreti, in considerazione del contesto precedente al Covid 19", ha aggiunto. "Riconosciamo che la situazione eccezionale richiede soluzioni eccezionali", ha continuato spiegando che i governi hanno chiesto poteri straordinari "per buone ragioni", ma "allo stesso tempo", ha ribadito, "le leggi di emergenza non significano che la Costituzione possa essere spenta, che il controllo parlamentare possa essere spento, che i giornalisti possano essere messi sotto silenzio". (Vap)