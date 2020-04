Trasporti: De Micheli, in prossimo decreto sostegno a trasporto pubblico locale, ferroviario e portuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha elencato durante il question time alla Camera le misure di sostegno al trasporto pubblico locale, ferroviario e portuale di cui ha proposto l’inserimento nel decreto legge di prossima adozione. Tra gli interventi, l'esponente dell'esecutivo ha segnalato "la costituzione di un fondo per riequilibrare i contratti di servizio delle aziende del settore - azione necessaria per compensare la diminuzione dei ricavi conseguente al lockdown e per fronteggiare i maggiori costi sostenuti per le operazioni di sanificazione -, nonché il prolungamento degli abbonamenti al servizio per la parte non utilizzata dagli utenti, l’istituzione di un apposito fondo per la compensazione dei danni subiti, l’anticipazione di cassa dell’80 per cento dello stanziamento 2020 del fondo Trasporto pubblico locale". (segue) (Rin)