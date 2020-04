Trasporti: De Micheli, in prossimo decreto sostegno a trasporto pubblico locale, ferroviario e portuale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel rispondere ad un'interrogazione di Italia viva sulle iniziative per un piano di potenziamento del trasporto locale, ferroviario e marittimo, anche tramite trasferimento di adeguate risorse agli enti locali, in vista della ripartenza economico-produttiva, De Micheli ha annunciato, tra le misure proposte, anche "l’incremento di 58 milioni di euro del Fondo nazionale autotrasporto, la riduzione della quota parte del canone di accesso all’infrastruttura ferroviaria pari al 40 per cento per il periodo 10 marzo - 31 dicembre 2020, lo stanziamento di 122 milioni di euro a favore di Rete ferroviaria italiana (Rfi) a compensazione della contrazione degli introiti derivanti dal mancato traffico da parte delle imprese ferroviarie; la riduzione canoni concessori per gli operatori portuali, la proroga di un anno delle concessioni dei servizi portuali. Infine - ha concluso la titolare del Mit - sono state altresì proposte modalità di incentivazione per la mobilità alternativa e sostenibile". (Rin)