Coronavirus: Gallo (M5s), a scuola con meno studenti e lezioni all'aperto

- "La nostra società ha bisogno di bambini e ragazzi protagonisti. Riduciamo il numero di studenti, facciamo lezioni all'aperto, in palestre e in luoghi culturali raggiungendo subito gli esclusi dalla didattica a distanza. Dedichiamoci alle emozioni dei bambini con creatività". Lo ha dichiarato in un'intervista a Fanpage.it Luigi Gallo presidente della Commissione Cultura della Camera dei deputati del Movimento 5 stelle. "Sono state, inoltre - ha proseguito - già definite le misure per concludere l'anno scolastico e per effettuare gli esami di maturità. In contemporanea lavoriamo in Parlamento per un graduale ritorno alla presenza a scuola con un numero ridotto di studenti per aula per garantire la sicurezza dato il rischio di contagi da Covid-19. Sarà necessario un cambio di organizzazione, ad esempio, sugli orari e sugli spazi. La stessa didattica in presenza sarà strutturalmente accompagnata dalla didattica a distanza con studenti in aula e studenti in remoto. L'attività si realizzerà, ove possibile, anche in luoghi aperti o in spazi culturali e sportivi nello stesso comune del plesso scolastico diversificando le attività didattiche. La scuola può educare ad una società che cambia senza esporre a rischio la salute dei bambini, delle famiglie e degli operatori scolastici. Chi soffiando sul fuoco illude e intossica i cittadini non aiuta la ripresa economica e vuole il game over per l'Italia. Dal 4 maggio con 4,5 milioni di cittadini in più in circolazione si aiuta il Paese ad aperture graduali anche per la scuola, con gli esami e piccoli gruppi di studenti in difficoltà", ha concluso Gallo. (Ren)