Libia: Commissione Ue, Irini può essere operativa

- L'operazione Irini di controllo dell'embargo sulle armi verso la Libia può essere operativa da ora. Lo ha annunciato il portavoce della Commissione europea, Peter Stano. "La fase iniziale dell'individuazione delle forze dell'operazione Irini si è conclusa ieri", ha detto. "La grande maggioranza degli Stati membri è stata in grado di impegnare personale ed asset, quindi la fase iniziale è finita, anche se resta del lavoro da fare. L'operazione Irini può essere operativa da ora", ha aggiunto. E, in merito alla situazione in Libia, Stano ha ribadito che l'Ue sta "seguendo molto da vicino gli sviluppi in Libia". "Condanniamo le azioni unilaterali che sono inaccettabili" e "sottolineiamo che l'unico modo per arrivare alla pace e alla stabilizzazione è attraverso un percorso politico guidato dall'Onu", ha concluso. (Beb)