Coronavirus: Salvini, governo dica come e dove trovare mascherine a 50 centesimi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ci dica come e dove trovare le mascherine a 50 centesimi. Lo chiede il segretario della Lega, Matteo Salvini intervenendo a “Piazza pulita” su 7Gold, commentando la notizia che alcuni supermercati starebbero ritirando le mascherine a 50 centesimi perché anti economiche. “Se c'è un commissario che deve garantire le mascherine dai cittadini deve fare i modo che le mascherine arrivino – afferma Salvini – se è lo stato a dire che il prezzo non deve superare i 50 centesimi, ma il produttore dice che a lui costa 60 centesimi produrle, è lo stato che deve mettere la differenza. Se il governo le garantisce ci dica come e dove trovarle”. (Rem)