Usa: Boeing, entrate in calo del 26 per cento rispetto al 2019

- La compagnia statunitense Boeing, prima azienda aerospaziale al mondo, ha registrato nel primo trimestre di quest’anno entrate pari a 16,9 miliardi di dollari, in calo del 26 per cento rispetto a un anno fa. Lo riferisce il “New York Times”, attribuendo il dato alle conseguenze economiche negative della pandemia di coronavirus. L’azienda ha anche annunciato il taglio di circa il 10 per cento della propria forza lavoro, esprimendo la speranza di procedere “su base volontaria” attraverso liquidazioni e pensionamenti anticipati. “So che si tratta di un duro colpo in tempi già difficili. Sono addolorato per l’impatto che questa decisione avrà su molti di voi. Speravo sinceramente che ci fossero altre strade”, ha scritto il capo esecutivo dell’azienda, David Calhoun, in una nota al personale. All’inizio di quest’anno, Boeing e le sue controllate davano lavoro a oltre 143 mila persone. Con la cancellazione di acquisti, consegne e attività di manutenzione da parte delle compagnie aeree, Boeing ha già rallentato il ritmo di produzione. L’azienda prevede che il settore non torni ai livelli antecedenti l’emergenza per almeno due o tre anni.(Nus)