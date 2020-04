Scuola: Baglio-Zannola (Pd), mozione per tutela lavoratori mense senza stipendio né Cig

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consiglieri comunali Pd Valeria Baglio e Giovanni Zannola, in una nota congiunta dichiarano: "Il silenzio della Giunta comunale verso la drammatica situazione delle lavoratrici delle mense scolastiche, senza stipendio e senza ammortizzatori sociali da settimane, è inaccettabile". "Per affrontare questo delicato problema proponendo soluzioni - spiegano gli esponenti del Pd - abbiamo presentato una mozione per chiedere alla giunta e agli assessori competenti di farsi parte attiva nei confronti del Governo e dell'Inps per garantire, nel minor tempo possibile, l'erogazione degli ammortizzatori sociali previsti per questa categoria di lavoratrici e lavoratori. Parallelamente, chiediamo alla giunta comunale di attivare un tavolo di concertazione con i sindacati e le parti interessate per riflettere insieme su eventuali provvedimenti e misure di sostegno o alternative occupazionali, per le operatrici e gli operatori delle mense, nel caso in cui il servizio di refezione non riprendesse in maniera regolare a settembre 2020. In tempi di emergenza economica e sociale, auspichiamo che la maggioranza ascolti le richieste della città e faccia il possibile per non lasciare nessuno indietro". (Com)