Regno Unito: Raab, troppo presto per fare confronti su numero decessi coronavirus

- Al momento è troppo presto per mettere a confronto i dati sui decessi da coronavirus a livello globale. Lo ha affermato il primo ministro supplente del Regno Unito, Dominic Raab, intervenendo oggi presso la Camera dei comuni per il question time. Raab ha affermato come i numeri delle vittime del Covid-19 nel paese siano “orribili”, frutto di una pandemia “senza precedenti”. Le autorità britanniche, ha aggiunto Raab, stanno comunque facendo “buoni passi avanti” nel ridurre la trasmissione del virus nella popolazione, e che il governo di Londra ha in mente un “piano comprensivo” per espandere il numero di test e fornire equipaggiamento protettivo al personale degli ospedali. In merito all’allargamento delle misure restrittive, Raab ha risposto al leader del Partito labourista Keir Starmer, che è troppo presto per fare annunci su date precise, almeno stando alle informazioni in possesso attualmente del governo. “In base a quanto riferito dal Gruppo di consiglieri scientifici per le emergenze (Sage), non è ancora il momento di fare proposte concrete”, ha detto Raab.(Rel)