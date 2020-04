© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la fase 2 le vetture del trasporto pubblico locale a Roma e nel Lazio funzioneranno fino alle 23.30. È questo l'orario fissato dalla Regione Lazio nell'ordinanza con le linee guida per il tpl in Regione che sarà pubblicata tra oggi e domani. (Rer)