Lavoro: Mattia (Pd), bene Regione Lazio su cig in deroga, evase tutte le domande

- La presidente della commissione Lavoro del Consiglio regionale del Lazio, Eleonora Mattia (Pd), sostiene che "la Regione Lazio, grazie al lavoro svolto dagli uffici competenti e all’implementazione del personale dedicato, è riuscita a trasmettere all’Inps, nei tempi previsti, tutte le 166.923 domande di cassa integrazione in deroga presentate a favore di 87.397 lavoratrici e 79.526 lavoratori del Lazio. Un dato preoccupante - precisa Mattia -, quello relativo al numero delle lavoratrici che supera di quasi 10 mila unità quello degli uomini, che dimostra come siano le donne a sobbarcarsi il carico maggiore degli effetti della crisi. Per molte di loro il rientro a lavoro potrebbe non essere scontato, visto che, più che per gli uomini, si porrà la questione della conciliazione rispetto ai nuovi tempi della scuola e alla necessità di rimanere a casa per accudire i figli. Tuttavia - aggiunge la consigliera regionale -, almeno per il momento, potranno accedere all’ammortizzatore sociale e, grazie all’accordo con Abi e la recente intesa raggiunta anche con Poste Italiane, tutti i lavoratori sono ora nella condizione di poter beneficiare di un anticipo della liquidità, visti i tempi più dilatati dell’erogazione da parte dell’Inps". (segue) (Com)