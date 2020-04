Lavoro: Mattia (Pd), bene Regione Lazio su cig in deroga, evase tutte le domande (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la consigliera regionale del Pd Eleonora Mattia, "la copertura delle domande, grazie ai due decreti di riparto del Governo, l’ultimo assegnato ieri di circa 162 milioni, è un primo traguardo raggiunto, mentre la Regione Lazio si sta attivando per chiedere il rifinanziamento necessario per garantire la proroga della Cig in deroga anche oltre le 9 settimane previste attualmente e per riuscire ad autorizzare nuove domande. La gestione della Cig in deroga è stata portata avanti dalla Regione Lazio con grande senso di responsabilità, interpretando sia con tempi rapidi che con metodi di lavoro efficienti l’esigenza di liquidità dei lavoratori che stanno subendo gli effetti della sospensione o della riduzione delle attività. Ringrazio il presidente Zingaretti l’assessore al Lavoro e alla formazione, Di Berardino, per l’impegno e la sensibilità che stanno dimostrando nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori della nostra regione, rimodulando gli schemi classici della burocrazia con interventi tempestivi e adeguati alle necessità che emergono in questa fase dell’emergenza, soprattutto - conclude Mattia - in vista dell’imminente e progressiva ripresa delle attività". (Com)