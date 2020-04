Latina: comune, riprese le attività di manutenzione del verde pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono ripartite le attività di manutenzione del verde pubblico nel comune di Latina che erano state sospese a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza da coronavirus su tutto il territorio nazionale. "Premesso che, per la prima volta dopo molti anni, gli sfalci dell’erba a Latina sono stati effettuati anche nei mesi invernali - spiega l’assessore all’Ambiente Roberto Lessio - l’Amministrazione ha verificato se le specifiche manutenzioni inserite nel codice Ateco 81.30.00, quello cioè relativo alla cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi, giardini e aiuole, potessero essere considerate essenziali ai sensi dell’art. 1 della legge 146/90 per garantire 'la tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, dell’ambiente e del patrimonio storico-artistico'. Ciò anche al fine di mantenere un minimo di decoro e di sicurezza attraverso le proprie squadre di giardinieri nelle piazze e anche nei giardini per i quali era stato il divieto di accesso con ordinanza sindacale emessa in seguito alle prescrizioni emergenziali". "Tale attività di verifica - prosegue ancora - è poi confluita nella delibera di giunta comunale n. 52 del 17 marzo 2020, dove tra le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e quelle indifferibili nei luoghi frequentati dall'utenza interna ed esterna sono state inserite anche le manutenzioni stradali per motivi di sicurezza, come lo sfalcio delle rotatorie e degli incroci principali, e il servizio giardini. Nel frattempo è proseguita la fase di aggiudicazione della gara per l’accordo quadro della manutenzione del verde pubblico e pertanto è scattato il 'piano B' programmato dal servizio Ambiente e Protezione civile, con il criterio normativo della ripetizione del contratto. In vista della cosiddetta 'fase 2' dell’emergenza tutto il codice Ateco 81.30.00 è stato reinserito dal Governo tra le attività che possono essere riprese. Sono pertanto ripartiti gli ordini di servizio per le tre ditte che hanno vinto l’appalto lo scorso anno ed i lavori sono ripresi dal 24 aprile a Borgo Carso e proseguiti anche nei giorni del 25 e 26 aprile. Dall'inizio di questa settimana gli interventi stanno proseguendo secondo programma". (Com)