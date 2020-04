Tunisia: annunciati i dettagli delle misure restrittive contro il coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro incaricato delle grandi opere presso il capo del governo tunisino, Lobna Jeribi, è tornata sulla strategia dell'esecutivo in merito alla serrata mirata nella lotta al Covid-19 durante una conferenza stampa. Jeribi ha spiegato la necessità di mantenersi vigili di fronte al virus malgrado l'efficacia finora dimostrata dalle misure sanitarie, sottolineando l'importanza di trovare un equilibrio con le pesanti ripercussioni economiche causate dalla pandemia. Gli ultrasessantacinquenni, i malati cronici, i ragazzi e i bambini al di sotto dei 15 anni e le donne incinte non sono interessate dall'allentamento della serrata. Il resto della popolazione dovrà indossare mascherine, rispettare il distanziamento sociale e pulirsi spesso le mani. Le aziende dovranno dotarsi di un referente per il coronavirus, disinfettare gli ambienti di lavoro, garantire il trasporto per i dipendenti e rispettare il protocollo di medicina del lavoro che verrà messo loro a disposizione. La prima fase dell'allentamento riguarda gli ambiti necessari al sostegno dei settori vitali dell'economia, i settori che hanno una dimensione sociale e quelli più minacciati come gli esportatori; tutto ciò, laddove non sussista la possibilità del telelavoro. Le tre fasi di scansione dell'allentamento delle restrizioni andranno dal 4 al 24 maggio, dal 24 maggio al 4 giugno e dal 4 al 14 giugno. (Tut)