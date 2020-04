Repubblica Ceca: ministro Ambiente, siccità peggiore da 500 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Ambiente ceco, Richard Brabec, ha dichiarato oggi che lo stato di siccità in corso in Repubblica Ceca è "catastrofico" per il settore agricolo. Lo riporta l'emittente radiofonica "Cesky rozhlas", che sottolinea come si tratti di una delle siccità peggiori negli ultimi 500 anni nel paese. L'80 per cento delle falde ha risorse idriche insolitamente basse. Il fiume Vltava è a un livello che è pari al 22 per cento della sua media mensile, mentre l'Elba è al 28. Il ministero dell'Ambiente sta negoziando con quello delle Finanze per avere altri 3,5 miliardi di corone (129 milioni di euro) per la lotta alla siccità. (Vap)