Coronavirus: comune Monza risponde ai sindacati, è il tempo della collaborazione all’insegna della trasparenza

- Dopo la nota ricevuta dalle Organizzazioni Sindacali Territoriali relativa alla gestione del personale durante l’emergenza Covid-19, il Comune di Monza chiarisce che "fin dall’insorgenza dell’epidemia i rapporti con i Sindacati sono stati improntati alla massima trasparenza". La nota trasmessa al legale che rappresenta le sigle sindacali CGIL CISL e UIL richiama in particolare ben cinque comunicazioni che sono state inviate ai rappresentanti dei lavoratori già a partire dal 26 febbraio, due risposte a chiarimenti e due incontri tenutisi il 25 febbraio e il 16 aprile alla presenza del rappresentante del servizio prevenzione e protezione e degli Rls: una fitta corrispondenza, dunque, che testimonia la volontà dell’Ente di aver voluto condividere costantemente le informazioni e le misure organizzative adottate per affrontare al meglio le prime fasi dell’emergenza. La Direzione delle Risorse Umane, a partire dall’inizio di marzo, ha limitato il più possibile la presenza dei dipendenti in sede, come tra l’altro previsto dalle ordinanze nazionali e regionali. In particolare la presenza media di lavoratori – tra servizi essenziali e di pubblica utilità – si è ridotta a sole 160 unità medie giornaliere; 300 i lavoratori in servizio da remoto e 315 i dipendenti in smart working. Ciò ha richiesto uno sforzo organizzativo enorme e un programma di rimodulazione del lavoro che senza dubbio resterà un patrimonio di know-how prezioso per l’ente. (segue) (Com)