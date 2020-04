Coronavirus: comune Monza risponde ai sindacati, è il tempo della collaborazione all’insegna della trasparenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune conferma che l’invito ad utilizzare i giorni di ferie già maturati durante questo periodo di emergenza è pienamente conforme a quanto disciplinato dal decreto legge 18/2020 art.87 ed è inoltre esplicitamente previsto dalle norme e dai contratti collettivi nazionali, in funzione delle esigenze di servizio. "È il momento della collaborazione – aggiunge il sindaco Dario Allevi che ha la delega al Personale - Mentre ringrazio i tanti dipendenti che anche in queste settimane drammatiche hanno assicurato con straordinaria professionalità e dedizione il proprio contributo per il funzionamento dei servizi essenziali, rivolgo un appello ai rappresentanti dei lavoratori perché mantengano un atteggiamento positivo e costruttivo anche durante la Fase 2 quando saranno coinvolti nella predisposizione dei protocolli necessari alla ripartenza: lavoreremo insieme per garantire sicurezza ed efficienza alla nostra macchina amministrativa". (Com)