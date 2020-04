Argentina: coronavirus, Fernandez favorevole a scarcerazione detenuti come misura preventiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente argentino Alberto Fernandez si è dichiarato a favore della scarcerazione dei detenuti per delitti minori come misura di prevenzione e contenimento della pandemia del nuovo coronavirus. "Le carceri sono un luogo di concentrazione umana ad alto rischio, dove il contagio si può propagare con molta facilità", ha dichiarato il presidente. Fernandez ha ricordato che una misura analoga è stata già adottata dal governo cileno di Sebastian Pinera e che la Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh) "raccomanda gli arresti domiciliari o l'uso di braccialetti elettronici come misure alternative di detenzione" a fronte dell'emergenza sanitaria. "Non è una questione solo nazionale, è una problematica che si presenta nel mondo intero", ha aggiunto. (segue) (Abu)