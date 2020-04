Argentina: coronavirus, Fernandez favorevole a scarcerazione detenuti come misura preventiva (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presa di posizione del presidente Fernandez si inserisce nel quadro di una crescente polemica che attraversa l'opinione pubblica argentina, scaturita a partire dalla scarcerazione di circa 2000 detenuti decretata ieri da un giudice di cassazione della provincia di Buenos Aires. A questo episodio, che ha suscitato la condanna dei familiari di numerose vittime di abuso, si aggiungono le indiscrezioni rilanciate dalla stampa relative a un piano integrale del governo per ridurre del 15 per cento la popolazione carceraria della provincia, circa 6000 detenuti su un totale di 40 mila. Il presunto piano del governo ha già suscitato critiche da parte dell'opposizione, che denuncia come in questo modo "si esponga la popolazione al rischio di una pandemia di delitti", come ha affermato l'ex ministro della Sicurezza, Patricia Bullrich. (segue) (Abu)