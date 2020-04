Imprese: da Regione Lombardia altri 316.000 euro all'Oltrepò pavese, domande dal 5 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovo intervento di Regione Lombardia per il territorio dell'Oltrepò Pavese e dell'Appennino Lombardo con la riapertura del Bando che aiuta le start up e mette a disposizione ulteriori 316.803 euro dei fondi del Programma Operativo Regionale (Por) - Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) 2014-2020. Si potranno presentare le domande dalle ore 12 del 5 maggio fino alle ore 17 del prossimo 4 giugno 2020 attraverso la piattaforma informativa Bandi on line, gestita da Aria spa. La riattivazione è prevista dal decreto dirigenziale varato dall'assessorato guidato da Alessandro Mattinzoli, responsabile per lo Sviluppo Economico della Giunta Regionale. Si tratta di un contributo a fondo perduto del 50% per un investimento minimo di 15 mila euro (contributo massimo concedibile 80.000 mila euro). "Il territorio - ha osservato l'assessore Mattinzoli - ha molto apprezzato l'iniziativa. In accordo quindi con gli amministratori locali e le categorie abbiamo ritenuto opportuno riaprire e reinvestire le risorse avanzate, perché oggi più che mai qualsiasi forma di sostegno è fondamentale". Questi i Comuni interessati al provvedimento: Bagnaria, Borgoratto Mormorolo, Brallo di Pregola, Fortunago, Menconico, Montesegale, Ponte Nizza, Rocca Susella, Romagnese, Santa Margherita di Staffora, Val di Nizza, Colli Verdi, Varzi, Zavattarello. (segue) (Com)