Imprese: da Regione Lombardia altri 316.000 euro all'Oltrepò pavese, domande dal 5 maggio (2)

- Vi possono accedere le Micro Piccole e Medie Imprese, registrate alla Camera di Commercio e con sede legale e operativa attiva da non più di 24 mesi; liberi professionisti in possesso di partita Iva o che abbiano avviato l'attività professionale oggetto della domanda di partecipazione al bando, da non più di 24 mesi; gli studi associati in possesso dell'atto costitutivo dello studio e della partita Iva associata allo studio da non più di 24 mesi; gli aspiranti liberi professionisti, singoli o Associati; i singoli che intendono aprire una partita Iva o avviare nuova attività professionale su una partita Iva già esistente. "La stretta collaborazione tra Regione Lombardia e la Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese, ancora una volta - ha dichiarato Giovanni Palli, presidente della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese - ci permette di raggiungere velocemente un importante risultato, garantendo un sostegno concreto alle nuove imprese, ai nuovi professionisti e ad aspiranti imprenditori. La riapertura della misura a sostegno dello start up d'impresa, dopo il successo della prima fase con più di 10 start up finanziate, rappresenta per noi un primo importante segnale per la ripartenza post Covid19". Gli interventi finanziabili possono prevedere spese per acquisto di beni strumentali, nuovo personale, opere edili e murarie, progettazione e direzione lavori, hardware e software, beni immateriali, consulenze, scorte e spese generali. (Com)