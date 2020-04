Germania: il governo approva nuove misure economiche contro la crisi del coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale ha approvato oggi una nuova serie di misure per far fronte alla crisi provocata dalla pandemia di coronavirus. I provvedimenti passano ora all'esame del Bundestag. Come riferisce il quotidiano “Bild”, su proposta del ministro della Salute Jens Spahn, l'esecutivo del cancelliere Angela Merkel ha deciso di aumentare in maniera significativa gli esami diagnostici sul Sars-Cov2, con particolare riguardo per le categorie vulnerabili come gli anziani nelle case di cura. I test dovrebbero essere eseguiti anche da quanti non dimostrano i sintomi dell'infezione. Ospedali, studi medici e laboratori di analisi non dovranno più segnalare alle autorità sanitarie soltanto i casi sospetti, confermati e i decessi per coronavirus, ma anche i test con esito negativo e le guarigioni. L'obiettivo è ottenere una migliore visione d'insieme dello sviluppo della pandemia in Germania. Il governo federale ha poi deliberato un premio per il personale sanitario che assiste gli anziani. Nel 2020, tutti coloro che sono impiegati nelle cure geriatriche avranno diritto a un bonus speciale una tantum fino a 1.500 euro. (segue) (Geb)