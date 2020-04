Germania: il governo approva nuove misure economiche contro la crisi del coronavirus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due terzi del bonus verranno finanziati dalle casse assistenziali, un terzo dai Laender e dai datori di lavoro. I dipendenti che trascorrono almeno un quarto del loro tempo di lavoro direttamente nella prestazione di cure geriatriche dovrebbero ottenere un bonus fino a 1.000 euro, che scende a 900 per gli apprendisti. Altri dipendenti del settore riceveranno un premio fino a 500 euro. Il governo federale ha deciso anche di aumentare la prevenzione per la prossima stagione influenzale 2020/2021, dotandosi di una maggiore riserva di vaccino, pari a 4,5 milioni di dosi. Su proposta del ministro del Lavoro Hubertus Heil, l'indennità di cassa integrazione è temporaneamente aumentata fino all'80 per cento dell'ultimo salario netto, dato che sale fino all'87 per cento per i dipendenti con prole. La spesa prevista è di un miliardo di euro. Finora, le cifre erano rispettivamente del 60 e 67 per cento. Le indennità di disoccupazione dovrebbero essere disponibili più a lungo. Inoltre, la cassa integrazione è stata estesa a tutto il 2020. Il governo federale ha poi poi deciso l'estensione per tre mesi, a determinate condizioni, del sussidio di disoccupazione per quanti vedono scadere tale sovvenzione tra il primo maggio e il 31 dicembre prossimo. (Geb)