Tlc: Sparkle di Tim apre nuova base Pop a Casablanca in Marocco per multinazionali nel Mediterraneo

- Sparkle, operatore globale del gruppo Tim, primo operatore di servizi wholesale internazionali in Italia e ottavo nel mondo, con una rete proprietaria in fibra che si estende per circa 540 mila km attraverso Europa, Africa, le Americhe e Asia, annuncia l'apertura di un nuovo punto di presenza (PoP) a Casablanca, in Marocco. Situato nel data center neutrale di Orange Maroc, il Pop di Sparkle - spiega l'azienda con una nota - fornirà servizi di connettività e comunicazione alle imprese multinazionali che intendono espandere le loro attività in Marocco. Grazie alla sua stabilità politica e alla sua crescita economica - prosegue la nota -, il Marocco offre numerose opportunità per le imprese italiane ed europee che stanno sempre più investendo nel Paese attraverso l’apertura di filiali e siti industriali. Inoltre, grazie ai numerosi accordi di libero scambio con i Paesi dell'Africa occidentale, il Marocco si sta progressivamente affermando come porta d’accesso tra l’Europa e la regione Sub-Sahariana. (segue) (Com)