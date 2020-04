Tlc: Sparkle di Tim apre nuova base Pop a Casablanca in Marocco per multinazionali nel Mediterraneo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con questa nuova apertura, Sparkle - informa ancora la nota - offre alle multinazionali italiane ed europee connessioni Ethernet e reti private virtuali Ip-Vpn per collegare le sedi centrali con le filiali in Marocco. Carrier Mpls, che estende l’offerta di connettività ad altri operatori, e cloud connect, che offre connessioni sicure verso i principali cloud provider globali, completano il portafoglio dei servizi offerti da Sparkle tramite il nuovo Pop. Il Pop a Casablanca completa la presenza di Sparkle in Nord Africa, dall'Egitto al Marocco - conclude la nota - confermandone il ruolo di partner di riferimento per operatori di telecomunicazioni, Internet service provider (Isp) e società multinazionali che intendono estendere le proprie attività nel Mediterraneo. (Com)