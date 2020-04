Libia: Turchia, Haftar vuole creare una dittatura militare nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’autoproclamazione del comandante dell’esercito nazionale libico (Lna), generale Khalifa Haftar, alla guida della Libia “rivela ancora una volta l’obiettivo di creare una dittatura militare nel paese”. E’ quanto si legge in una nota del ministero degli Esteri di Ankara che auspica una soluzione politica del conflitto in Libia. "Con questa affermazione, Haftar ha rivelato ancora una volta di non voler risolvere la crisi in Libia attraverso il dialogo politico, di non sostenere gli sforzi internazionali in questa direzione, compreso l'esito della Conferenza di Berlino, e di creare una dittatura militare nel paese", si legge nella dichiarazione. Il ministero degli Esteri di Ankara sostiene, inoltre, che Haftar abbia aggravato la situazione situazione umanitaria a causa degli attacchi in corso da oltre un anno. Il comandante dell’Lna ha bloccato la produzione di petrolio, l'approvvigionamento idrico e "ha impedito la fornitura di materiale medico necessario al popolo libico" durante la pandemia Covid-19, aggiunge il ministero degli Esteri. "Questa persona (Haftar), senza dubbio, intende stabilire un regime militare in Libia", prosegue la nota, in cui si esorta la comunità internazionale "a dare la risposta necessaria, senza ulteriori indugi". "Non bisogna dimenticare che, agli occhi del popolo libico, coloro che lo sostengono, compresi alcuni paesi democratici, saranno considerati complici di ciò che ha fatto", prosegue la nota. Infine, la Turchia ribadisce la protezione del Governo di accordo nazionale (Gna), riconosciuto dalle Nazioni Unite, e di tutte le altre legittime istituzioni libiche. (Tua)