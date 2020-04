Americhe: coronavirus, Ecuador chiede a Colombia di permettere ingresso autotrasportatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emergenza sanitaria del nuovo coronavirus apre una frizione nella regione andina. Il governo dell'Ecuador ha chiesto alla Colombia di lasciare che gli autotrasportatori possano raggiungere i punti allestiti per effettuare lo scambio merci in territorio colombiano, minacciando un'azione reciproca. "La disposizione che ha il governo colombiano è che i camionisti ecuadoriani non possono entrare", ha detto il ministro dei Trasporto, Gabriel Martinez. Il funzionario ha ricordato che Colombia ed Ecuador, per poter continuare a garantire il flusso di merci nel periodo di emergenza sanitaria da coronavuirus, hanno allestito alcune strutture a pochi chilometri di distanza dalle rispettive frontiere. Punti di raccolta dove si dovrebbe procedere, nel rispetto delle indicazioni sanitarie di base, al trasporto della mercanzia destinata al consumo nazionale. (segue) (Brb)