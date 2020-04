Americhe: coronavirus, Ecuador chiede a Colombia di permettere ingresso autotrasportatori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Martinez, da alcune settimane il paese vicino avrebbe però smesso di rispettare l'impegno. "Dal lato colombiano abbiamo il problema che non fanno più passare i nostri camionisti ma chiedono, al momento dell'ingresso nel paese, di effettuare un cambio alla guida. Se monta n conducente colombiano la merce entra", ha proseguito. Un cambio di orientamento che avrebbe causato "irritazione" nella categoria, segnala il ministro denunciando una errata applicazione delle misure di contenimento del virus. "Se la Colombia si sente preoccupata dall'ingresso degli ecuadoriani, non ha allora senso che i loro conducenti possano entrare in territorio ecuadoriano", ha sottolineato il ministro. "Abbiamo chiesto al ministero dei trasporti della Colombia di rivedere la decisione e, in caso contrario, dovremo adottare misure analoghe", ha aggiunto. La frontiera binazionale è chiusa da metà marzo, periodo in cui i due governi hanno adottato piani di emergenza per rispondere alla crisi. (segue) (Brb)