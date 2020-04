Coronavirus: Comazzi (Fi), solidarietà a commercianti, Comune ha recepito nostra proposta ora la applichi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il gruppo regionale di Forza Italia esprime solidarietà ai commercianti di Milano, che a causa delle decisioni pasticciate del governo Conte hanno subito un calo del fatturato del 70% con il rischio concreto di abbassare definitivamente la saracinesca" afferma in una nota Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. “Attività come bar, ristoranti, parrucchieri - prosegue l’azzurro - sono la spina dorsale della nostra economia. L’esecutivo Pd-5Stelle sta gestendo in maniera disastrosa questa ‘Fase 2’, mettendo in ginocchio migliaia di lavoratori costretti a pagare le spese ma impossibilitati a riaprire. Il gruppo regionale di Forza Italia - continua Comazzi - ha presentato un odg per invitare i comuni ad abolire la tassa per l’occupazione di suolo pubblico, espandendo anche gli spazi esterni delle attività. Siamo felici che il Comune di Milano, fino ad oggi immerso in un limbo senza fine, abbia accolto il nostro suggerimento. Confidiamo nel fatto che la proposta di Forza Italia venga applicata in tutti i comuni della Lombardia. Il tema - riflette il forzista - non è ‘cosa’ riaprire, ma ‘come’: se le attività possono garantire il pieno rispetto delle norme di sicurezza è nostro dovere dar loro la possibilità di lavorare il prima possibile. Altrimenti - conclude -, finita la fase del contagio dovremo fare i conti con un’economia al collasso”. (Com)