Germania: ad aprile inflazione in calo allo 0,8 per cento

- Trascinata dal declino del prezzo del petrolio, ad aprile, l'inflazione in Germania è scesa allo 0,8 per cento, in calo dall'1,4 per cento dello scorso mese di marzo. È quanto rende noto l'Ufficio federale di statistica, aggiungendo che il dato supera le previsioni, secondo cui l'incremento del livello generale dei prezzi avrebbe dovuto attestarsi allo 0,6 per cento. A causa del crollo del prezzo del greggio, il costo dell'energia in Germania si è ridotto ad aprile del 5,8 per cento. Al contrario, il prezzo dei generi alimentari è aumentato in media del 4,8 per cento. Nel settore dei servizi, la crescita è stata dell'1,3 per cento. In particolare, gli affitti sono aumentati dell'1,4 percento. Nelle sue previsioni di primavera, pubblicate oggi dal ministero dell'Economia e dell'Energia tedesco, il governo federale ritiene che nel 2020 l'inflazione scenderà allo 0,5 per cento, dopo l'1,4 per cento nel 2019. (Geb)