Speciale energia: Germania, Verdi, piano contro crisi con investimenti da 500 miliardi di euro in 10 anni

- Per far fronte alla crisi provocata dalla pandemia di coronavirus, in Germania i Verdi chiedono un piano di investimenti da 500 miliardi di euro in dieci anni. È quanto si apprende da una mozione presentata alla dirigenza del partito ecologista dai due copresidenti, Annalena Baerbock e Robert Habeck. Il documento è intitolato “Contenimento, ripresa, rinnovo” e verrà discusso al congresso ristretto che i Verdi terranno il 2 maggio prossimo. Come riferisce il quotidiano “Hanelsblatt”, per Baerbock e Habeck, l'aumento degli investimenti pubblici non deve essere limitato alla risposta alla crisi, ma deve divenire permanente. Soltanto per il 2020, i Verdi chiedono misure di stimolo per l'economia tedesca da 100 miliardi di euro. L'obiettivo è sostenere le fasce più deboli della società, con interventi limiti alla durata della gestione della crisi e da riesaminare più volte. Per Habeck e Baerbock, ora si tratta di risolvere la crisi in modo tale da non esacerbare le questioni sociali già aperte in Germania e contemporaneamente crearne di nuove. nuovi. A tal fine, i Verdi intendo rafforzare la domanda interna e unire lo stimolo dell'economia agli obiettivi di politica ambientale. In particolare, gli aiuti di Stato alle imprese dovrebbero essere subordinati a delle condizioni. Qualora pagassero i dividendi e i premi ai dirigenti o avessero la sede legale in paradisi fiscali, le società non dovrebbero aspettarsi alcun sostegno dal governo federale. Inoltre, i copresidenti dei Verdi affermano: “Le aziende sostenute nella crisi con fondi pubblici che in futuro intendono ripagare i dividendi dovranno rimborsare gli aiuti di Stato”. Baerbock e Habeck propongono anche di promuovere lo sviluppo di tecnologie prive di emissioni inquinanti mediante sussidi diretti e il miglioramento delle condizioni di ammortamento per gli investimenti in processi produttivi a impatto neutrale sul clima. Le aziende potrebbero poi rinviare il rimborso dei debiti qualora raggiungessero gli obiettivi dell'accordo di Parigi sul clima con i propri investimenti. A sostegno dei consumatori, i Verdi chiedono che da luglio prossimo la sovrattassa Eeg, riscossa per promuovere l'impiego delle fonti di energia rinnovabile, venga ridotta a cinque centesimi a chilowattora dagli attuali 6,76. (Geb)