India: avvertimento di Fitch, rating a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenzia Fitch Ratings ha avvertito l’India di un possibile declassamento a causa dell’impatto dell’epidemia di coronavirus: “Un ulteriore deterioramento delle prospettive fiscali per effetto della minore crescita o dell’allentamento fiscale potrebbe gravare sul rating sovrano alla luce del limitato margine di manovra che l’India ha da quando è entrata in questa crisi”, si legge in una nota. La valutazione attuale del paese è BBB-, con un outlook stabile. Una correzione al ribasso farebbe precipitare il rating in territorio “spazzatura”. Fitch non ha fornito la sua previsione di deficit, che comunque dovrebbe quasi certamente superare l’obiettivo del 3,5 per cento del prodotto interno lordo fissato dal governo per il 2020-21. La scorsa settimana Morgan Stanley ha ipotizzato un disavanzo 6,2 per cento. (segue) (Inn)