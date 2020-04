Iraq: coalizione al Sairoon, permane l'opposizione ai nominativi di Kazemi per nuovo esecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Permangono da più parti politiche le opposizioni alle candidature avanzate dal premier designato iracheno, Mustafa al Kazemi. Lo ha affermato Badr al Ziyadi, parlamentare della coalizione Sairoon, come riferisce l'agenzia stampa irachena "Ina". Ziyadi ha dichiarato che "tutti i nomi proposti per occupare posizioni ministeriali sono oggetto di obiezione da più parti politiche", aggiungendo che "i prossimi giorni saranno difficili se non si troverà un consenso" in merito. Ziyadi ha dichiarato che "Kazemi dovrebbe accelerare la formazione dell'esecutivo scegliendo ministri indipendenti e accettabili". Secondo il deputato, a Kazemi è stato chiesto da più blocchi politici di proporre nuove candidature entro 48 ore. La coalizione Saairun ("Insieme in cammino") conta attualmente 54 seggi sui 329 del parlamento iracheno. (Res)