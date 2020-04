Def: Pisauro (Upb), incomprensibile declassamento da parte dell'agenzia Fitch

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb), Giuseppe Pisauro, è stato ascoltato in audizione informale dagli uffici di presidenza delle commissioni Bilancio di Camera e Senato, riunite in seduta congiunta, nell’ambito dell’esame preliminare del Documento di economia e finanza 2020 e dell’esame della relazione al Parlamento. Il presidente, nella sua relazione, ha segnalato “un grado di aleatorietà straordinariamente elevato sulle prospettive di breve periodo e un’estrema variabilità che circonda le previsioni macroeconomiche”. Anche nelle previsioni dell’Upb, lo scarto, tra estremo superiore e inferiore, sulla contrazione del Pil è di tre punti percentuali per quest’anno e di due per il prossimo. “Lo scenario macroeconomico di medio termine dell’economia italiana appare - è la considerazione di Pisauro - circondato da un’incertezza senza precedenti e condizionato da rischi prevalentemente orientati al ribasso: rischi sanitari, determinati da un’ulteriore recrudescenza dell’epidemia; rischi di un più marcato deterioramento del contesto internazionale; rischi di nuove tensioni finanziarie quando si allenteranno gli stimoli fiscali e monetari”. In questo quadro, per l’Upb, l'esistenza delle circostanze eccezionali connesse con l'emergenza Covid-19 “giustifica la richiesta di spazi aggiuntivi per fronteggiare le ulteriori necessità del 2020”. Le stime dell'Upb per il trimestre scorso il Pil rilevano una riduzione di circa cinque punti percentuali. Il trimestre corrente sconterebbe maggiormente gli effetti del blocco, in quanto inizierebbe su livelli molto bassi in aprile e risentirebbe del pesante trascinamento statistico di marzo. Nell'ipotesi che le restrizioni vengano allentate in misura molto graduale a partire da maggio, l'Upb prefigura un'ulteriore contrazione congiunturale del Pil del secondo trimestre, dell'ordine di dieci punti percentuali. (segue) (Rin)