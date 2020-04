Def: Pisauro (Upb), incomprensibile declassamento da parte dell'agenzia Fitch (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto lo scostamento totale dell’indebitamento netto, per il quale si chiede l’autorizzazione alle Camere, rispetto al profilo precedente, sarebbe di ulteriori 55,33 miliardi di euro nel 2020, di 26,30 miliardi di euro nel 2021, di 34,9 miliardi di euro nel 2022, 36 miliardi nel 2023. E proseguirebbe negli anni successivi. L’Upb osserva che per gli anni successivi al 2020, l’autorizzazione richiesta sia superiore a quanto sarebbe implicato dall’eliminazione delle clausole Iva e accise (5 miliardi nel 2021, circa 6 miliardi stimabili per gli anni successivi). Tra l'altro, nella relazione Upb, si nota come le determinanti della diminuzione nel 2020 dell'attività economica sono soprattutto componenti interne della domanda, che pesano per l'80 per cento, mentre, d'altro canto, il contributo della domanda estera è molto più moderato. (segue) (Rin)