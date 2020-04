Def: Pisauro (Upb), incomprensibile declassamento da parte dell'agenzia Fitch (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il declassamento del debito dell’Italia, deciso ieri dall’agenzia di rating Fitch a livello BBB-, subito precedente al livello “spazzatura”, secondo Pisauro, la decisione presa è “incomprensibile”. “La motivazione - scrive infatti - è basata sugli effetti della pandemia che sono simmetrici. Certo, aggiunge, l’Italia parte da un rapporto debito-Pil del 135 per cento, ma è anche vero che economie forse più colpite da quella italiana dall'impatto della pandemia sconteranno probabilmente aumenti di debito che porteranno i loro rapporti a superare il 130 per cento, ad esempio in Portogallo, Spagna e Francia. “In questo contesto - rileva - personalmente trovo poco comprensibile intervenire fuori calendario su un singolo Paese”. Inoltre, secondo Pisauro, “la scelta di eliminare le clausole Iva rende più trasparente e credibile il quadro di finanza pubblica”. Altra considerazione, che viene sottolineata nella relazione Upb, “l’azione di bilancio in questo quadro peggiore ma più trasparente, rispetto all'eredità delle politiche passate, dovrà operare scelte di priorità, per garantire la graduale ricostituzione di un avanzo primario, che consenta di ridurre nel tempo il debito, seppure in un ambito di stabilizzazione dell'economia, anche coerentemente con il quadro di regole di bilancio nazionali ed europee”. (Rin)