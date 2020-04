Libia: Saleh, nessuna divergenza con Haftar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del parlamento libico di Tobruk, Aguilah Saleh, è intervenuto oggi per smentire le voci circolate ieri sui media libici riguardanti delle divergenze sorte con il generale Khalifa Haftar, comandante dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), alla luce dell'annuncio dell'uomo forte della Cirenaica di aver assunto anche il potere politico. Parlando all'emittente televisiva "al Hurra", Saleh ha spiegato: "La mia iniziativa della scorsa settimana non va in contrasto con le recenti dichiarazioni di Haftar. L'iniziativa per una soluzione politica in Libia si basa sul riconoscimento sociale anche se la Libia è legata alla Comunità internazionale e non è isolata. La mia informativa per una soluzione politica in Libia si basa su questioni storiche che risalgono al periodo post indipendenza, quando è stata formata una commissione di 20 rappresentanti di tutte le tre regioni (Cirenaica, Tripolitania e Fezzan)". La novità della sua iniziativa è che "i rappresentanti delle tre regioni saranno scelti dal popolo in quanto il popolo è il detentore del potere". Saleh ha smentito quindi le voci che parlavano ieri di minacce rivolte nei suoi confronti o di pressioni arrivate dopo l'annuncio dell'iniziativa politica da parte di Haftar. "Queste voci tendono a provocare soltanto divisioni e non sono serie". (Lit)