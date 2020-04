Coronavirus: domani alle 12.30 informativa Conte in Aula Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolgerà domani, alle 12.30, nell'Aula del Senato un'informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulle misure per fronteggiare l'emergenza Covid-19. Lo ha deciso all'unanimità la Conferenza dei capigruppo di Palazzo madama. Martedì 5 maggio, alle 16.30, ci sarà invece la presentazione in Aula di un decreto legge in materia di giustizia. Il giorno successivo, mercoledì 6 maggio, alle 16, il ministro per i Beni culturali Dario Franceschini svolgerà una informativa sulle misure contro il coronavirus. Giovedì 7 maggio, infine, si svolgerà in mattinata il question time con i ministri dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, del Lavoro Nunzia Catalfo e della Giustizia Alfonso Bonafede.(Rin)