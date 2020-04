Roma: Daconto-Leobruni (Pd), no a ritardi su interventi per servizi ai più piccoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Indipendentemente da quando sarà effettivamente possibile una ripresa delle attività esterne per i più piccoli, Roma "deve farsi trovare pronta. L'unica variabile che può e anzi deve influire sulla scelta dei tempi è quella sanitaria relativa all'andamento dei contagi nelle prossime settimane. Basta quindi con gli annunci buoni solo a coprire i ritardi e inefficienza amministrativa". Lo dichiarano in una nota Claudia Daconto della segreteria romana del Pd e Annarita Leobruni responsabile Scuola. "Sui giornali di oggi esponenti del governo annunciano l'arrivo di un primo documento che permetterà ai comuni di utilizzare già da maggio spazi aperti – parchi e giardini – per favorire la ripresa dell'attività sociale, ludica ed educativa di piccoli gruppi alla presenza degli educatori e poi di un protocollo più ampio, in collaborazione con gli enti locali, per l'apertura da giugno dei centri estivi didattici come richiesto anche dai sindaci. Perché allora, differenziandosi dai suoi colleghi, su Il Messaggero di ieri la Raggi parlava di luglio? Se è vero che tutte le scuole sono state già sanificate come promesso all'inizio di marzo - spiegano ancora - cosa aspetta la sindaca a occuparsi degli spazi verdi che si trovano in una situazione drammatica? Le famiglie, chi ha a cuore la salute psico-fisica e il benessere delle bambine e dei bambini devono sapere che, appena le condizioni sanitarie lo permetteranno e coerentemente con le linee guida che arriveranno dal governo, tutto sarà pronto per garantire spazi e opportunità educative e di socialità. Senza ritardi – già purtroppo registrati su altri fronti – e senza rimandare interventi necessari a far sì che Roma possa, in sicurezza, ripartire anche insieme alle bambine e ai bambini nel modo più sostenibile, equo e inclusivo possibile".(Com)