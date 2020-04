Coronavirus: Senna (Lega), al fianco dei commercianti di Milano, governo consenta riapertura in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione Attività produttive di Regione Lombardia, il leghista Gianmarco Senna, in una nota plaude all’iniziativa di gestori di locali, estetisti e parrucchieri, e ristoratori, che per protesta hanno consegnato simbolicamente le chiavi dei loro esercizi al Comune di Milano. “Il governo giallo-rosso ha deciso di lasciar morire definitivamente i pubblici esercizi, gli estetisti e i parrucchieri, che risultano ormai definitivamente le categorie più penalizzate da questa crisi. Non soltanto da parte del governo Conte-bis non sono arrivate adeguate misure di sostegno, ma addirittura hanno deciso di non farli aprire nella cosiddetta fase 2, costringendoli a tenere le saracinesche abbassate per tutto maggio. Ben venga la protesta dei commercianti milanesi, noi siamo con loro e faremo tutto il possibile per sostenere la loro riapertura in sicurezza”, dichiara Senna. “Come Regione Lombardia – prosegue il consigliere della Lega – abbiamo lavorato per mettere in campo tutte le risorse disponibili per sostenere le attività economiche in difficoltà e gli enti locali. Uno sforzo mai visto, coronato dal maxistanziamento di tre miliardi. Ma anche lo Stato deve fare la sua, da soli non ce la facciamo. E deve aiutare le attività economiche su un duplice binario: sostegno per il periodo di chiusura e consentire la ripartenza in sicurezza”. (com)